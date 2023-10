Jornal do Comércio, 26/09/2023 A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) pediu ao governo federal a volta do horário de verão. Na segunda quinzena de setembro, o Ministério de Minas e Energia disse não haver necessidade, até o momento, de implementação da medida, mesmo que comerciantes defendam que a decisão traria benefícios ao setor e à economia do Brasil (). Tenho um pub bar que abre das 17h30min até 1h e não vejo vantagem no horário de verão. Isso porque as pessoas preferem sair à noite e no horário de verão anoitece às 20h30min. (Eduardo Wilkens)

Horário de Verão II

Para quem vive do comércio é ótimo! Está mais do que na hora de voltar… (Vagner Tesch)

Horário de Verão III

Horário de verão é vida! Tem vários lugares nos EUA que adotaram o horário de verão permanentemente. (Venício Santos)

Horário de Verão IV

Quem gosta de horário de verão? Aquele que não tem que acordar às 5h para trabalhar. (João Henrique)

Vale do Taquari

JC, 28/09/2023 ). Parabéns aos voluntários! (Cristina Blotta) As enxurradas que atingiram o Vale do Taquari causaram perdas materiais e humanas. O trauma de quem viu os bens pelos quais lutou uma vida inteira serem carregados pela força da água ou de quem ouviu os gritos de socorro de vizinhos e familiares que perderam a vida na tragédia é inestimável. Com o objetivo de exercer uma escuta atenta e acolhedora em um momento tão sensível, psicólogos voluntários têm se mobilizado para atender aos moradores da região (). Parabéns aos voluntários! (Cristina Blotta)

Inter

Na primeira das duas disputas que levarão Inter ou Fluminense a tão sonhada final da Libertadores da América, as equipes empataram em 2 a 2 e deixaram tudo para o jogo da volta, no dia 4 de outubro, no Beira-Rio. O Fluminense no Maracanã sempre teve muita força! Nós não perdemos lá. Estamos vivos para decidir no Beira-Rio. Aqui, a vantagem será nossa. (Ana Steinbach)

Cultura

A tão aguardada estreia do documentário retratando as gravações do LP Elis & Tom - Só tinha de ser com você, em Los Angeles, em 1974, ocorreu no dia 21 de setembro em todo o Brasil, exclusivamente nos cinemas. O documentário é maravilhoso! (Laura Glüer)