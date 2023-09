Cheia do Guaíba

Jornal do Comércio, 28/09/2023 O Guaíba registrou na quarta-feira a maior cheia desde a enchente histórica de 1941. A medição atingiu 3,18 metros contra 4,75 metros na década de 1940. A justificativa para as águas não terem atingido as ruas do Centro Histórico de Porto Alegre foi justamente a existência do Muro da Mauá. No entanto, trechos revitalizados da orla e a praia de Ipanema apresentaram alagamentos () Fiquei surpresa ao assistir uma entrevista de alguém da administração pública dizendo que a área das quadras esportivas na orla foi construída também com o objetivo de servir como desafogador em caso de cheia. Mas, que assusta, assusta! (Carmen Carlet)

É a função dessa área mesmo (área de lazer na orla). Segurar as águas para não avançarem para dentro da cidade. Elas são mais baixas e o calçadão e a avenida Beira-Rio mais altos justamente para isso. A mesma coisa ocorre com a avenida Castelo Branco. Mas é apavorante quando acontece… (Jeniffer Paim Taiani)

Na verdade, não é o Guaíba que está invadindo. Quem invadiu fomos nós a área dele! (Graça Huff Carvalho)

O que me deixa triste é pensar que, assim que baixar a água, a tendência é esquecer e voltar a ideias infundadas de investir em coisas que não resolverão o problema! (Carla Sigal)

JC, 28/09/2023 Com a cheia histórica do Guaíba, o bairro Arquipélago, na região das ilhas, enfrenta alagamentos históricos nunca antes vistos por moradores (). Parabéns pela condução do Jornal do Comércio e cobertura com sensibilidade e competência do repórter Gabriel Margonar.

Vendo a água do Guaíba bater no muro da Mauá, qual empresário colocará seus investimentos em bares e restaurantes nos antigos armazéns do Cais? (Maria da Glória Lague)

Na primeira das duas disputas que levarão Inter ou Fluminense à tão sonhada final da Libertadores da América, as equipes empataram em 2 a 2, e deixaram tudo para o jogo da volta, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Acho que o Inter deixou de matar o jogo. O Fluminense nasceu… (Paulo Fraga Nascimento Fraga)