Jornal do Comércio, 26/09/2023 Com a previsão de chuva em grande volume e temporais para Porto Alegre e com o nível já elevado do lago Guaíba, o prefeito Sebastião Melo anunciou o fechamento das comportas do sistema de contenção de enchentes do Guaíba, localizado na avenida Mauá. A medida foi uma forma de prevenção caso o lago ultrapassasse os 3m no cais, o que acabou ocorrendo nesta quarta-feira. (). Abaixo o muro! A água contorna obstáculos. Ou invade pelas laterais ou alaga as ilhas e cidade de Guaíba mais ainda. (Malu Favero)

Muro da Mauá II

Dada a proteção, espero que suspendam a infeliz ideia de derrubar o muro. (Dilma Siqueira)

Muro da Mauá III

É muito azar para a cidade, justamente agora que estão evoluindo na ideia de remover o muro. (Renato Machado)

Muro da Mauá IV

Na verdade, nunca chegamos na marca de 1941. Em 2015 a Lagoa dos Patos não encheu tanto. Talvez, neste ano, possamos verificar a eficácia do muro. (Antonia Spiak)

Granizo

Jornal do Comércio, 25/09/2023 Registros de queda de granizo na Campanha e no Sul do Rio Grande do Sul mobilizaram a Defesa Civil e prefeituras no dia 23 de setembro. Bagé foi uma das cidades mais atingidas. As pedras perfuraram o telhado de residências em diferentes municípios (). E ainda dizem que o clima não mudou, que isso é invenção de alguns. (Eduardo Lima)

Educação Física

No início do mês, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou um projeto de lei que recomenda a carga horária mínima de três horas-aula semanais de Educação Física nas escolas da rede municipal, diante de dados que mostram que o RS é o estado com maior percentual de obesidade grave entre crianças, correspondendo a 10,68% da população infantil. Crianças não saem à rua para brincar por falta de segurança e de praças decentes. A Câmara precisa ajudar a tornar nossas ruas seguras para as crianças saírem da frente da TV e acabar com a obesidade. (João Carlos Almeida)

Imposto sindical

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de liberar a contribuição assistencial deixou lacunas já usadas por sindicatos. Entidades chegam a exigir a quitação da taxa dos últimos cinco anos. A ideia é absurda. (Iolanda Carvalho Silveira)