Jornal do Comércio, 18/09/2023 Quando se fala em reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa no setor elétrico, as primeiras fontes que vêm à cabeça são a solar e a eólica, mas a Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares sustenta que esse objetivo também passa pela geração nuclear (). Acredito que energia nuclear é uma burrice em um país com 20% da água do planeta, dimensões continentais e com um dos maiores potenciais eólicos do mundo, além da geração solar crescendo cada vez mais. (Daniel Pereira Alascio)

Inteligência Artificial

Boston, capital do estado de Massachusetts (EUA) é composta por um extenso centro financeiro, comercial, industrial e universitário. E, recentemente, virou hub de iniciativas ligadas ao tema da inteligência artificial (JC, 08/09/2023). Que reportagem interessante e empolgante. Saber que o Jornal do Comércio está acompanhando esse tema é importante para que o assunto seja divulgado aqui no Brasil. (José Landio Viana)

Negócios

Negócios situados próximos aos principais centros acadêmicos de Porto Alegre encontram uma comunidade fiel e um ambiente pujante para crescer. No entorno da Ufrgs, o Xirú Beer é ponto clássico para encontro de estudantes há 18 anos. Uma história incrível. Parabéns aos empreendedores! O local é nota 1.000 e o atendimento é de excelência. (Antonio Estrella Jr.)

Buracos

As ruas internas do bairro Menino Deus estão intransitáveis de tantos buracos. E se a justificativa da prefeitura de Porto Alegre for a chuva, aviso que a situação vem desde antes. (Solange Santos)

Atacarejo

Coluna Minuto Varejo, JC, 25/09/2023 A Fort Atacadista é a sétima maior rede de supermercados do Brasil. No Rio Grande do Sul, abriu sua primeira loja em Canoas e mais duas já estão a caminho. Viamão abre nesta quarta-feira e até dezembro está prevista outra para Caxias do Sul. Em 2024, estão confirmadas mais três, incluindo uma em Porto Alegre (). Parabéns! Informações objetivas e detalhadas. (Antônio Mondelo)

