Caderno Geração E, Jornal do Comércio, 21/09/2023 Matheus Dreher, empreendedor por trás da Dreher 1989, resgata máquinas de costura da década de 1940 para produzir roupas masculinas manufaturadas e inspiradas em uniformes de trabalho. Em suas coleções, as calças, camisas, coletes e flanelas assemelham-se àquelas desenhadas para trabalhadores da indústria pesada do século passado (). Todas as peças são um capricho! (Thomas Brandão de Vargas)

Novo ministério

JC, 14/09/2023 No dia 14 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empossou três novos ministros. Entre eles o do novo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Márcio França (PSB) assumiu a pasta. O novo ministério deve tratar de políticas públicas para microempreendedores individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte (). O impacto provavelmente será no aumento dos valores pagos pelo MEIs. Afinal para bancar os custos de mais um ministério é necessário mais dinheiro. (José Emanueli Junior)

Enchentes

O labrador Thayron, de 5 anos, que auxiliava no trabalho das equipes de resgate no Vale do Taquari, morreu no dia 22 de setembro. Pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o cão sofreu um acidente ao resgatar vítimas do ciclone. Morreu em serviço, salvando vidas! Descansa em paz Thayron, és um herói. (Akemi Matos)

IA e ESG

artigo sobre Inteligência Artificial e ESG , publicado no dia 21/09/2023, na página 4 do JC, traz um tema oportuno na perspectiva do mundo de hoje e do amanhã. (Nadir Andreolla)

Judiciário

Jornal da Lei, JC, 12/09/2023 O Judiciário brasileiro possui em seu quadros 15% de juízas e juízes negros em um universo de 13.272 magistrados. Em 36 dos 92 órgãos da Justiça que participaram do recadastramento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, não há magistrados negros (). Na verdade, também o próprio sistema judiciário não criou ao longo dos anos ferramentas de forma efetiva para termos estes números aumentados. (Francisco da Silveira)

Clima

A MetSul Meteorologia, porém, afirma que alertou sobre o volume de chuva Em entrevista, o governador Eduardo Leite afirmou que os modelos matemáticos previram as chuvas, em intensidade, mas não previram o volume de cerca de 300 milímetros nas diversas bacias hidrográficas da Metade Norte do RS.do começo de setembro. Parabéns ao Jornal do Comércio por restabelecer a verdade dos fatos. (Clovis Andre Hillebrand)