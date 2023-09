Jornal do Comércio, 21/09/2023 Um projeto que vai relembrar a história de uma das maiores companhias aéreas do País e ao mesmo tempo alavancar o desenvolvimento econômico na região serrana do Rio Grande do Sul. Essa é a ideia do empreendimento Flying Park Memorial Varig, previsto para ser implementado em Nova Petrópolis (). A preservação da história da nossa Varig, uma empresa gaúcha que representou o Brasil em várias partes do mundo. (Artur Cremonini)

Geopolítica

Os discursos da Assembleia Geral das Nações Unidas, reiteraram a necessidade de reformas na ONU e demais fóruns internacionais anacrônicos em relação às mudanças na geopolítica mundial. As lideranças das grandes nações precisam também de reformas em suas visões de mundo: devem ouvir seus povos e demandas. Os desafios são de ordem planetária e não mais nacionais: mudanças no tipo de desenvolvimento sustentável, com novas fontes de energia não poluentes, sem emissões de carbono, e a imigração, como terrível consequência da miséria que separa nações pobres de países ricos, que as exploraram no passado. Uma nova ordem mundial, justa e igualitária, deve ser reconstruída ou morreremos abraçados às nossas vãs esperanças. (Paulo Sérgio Arisi)

Enchentes

No Brasil não temos a cultura da prevenção. Tudo é feito após as tragédias. Também não há responsabilização dos culpados. Nenhum protocolo foi seguido pelas barragens e hidrelétricas, muito menos pela defesa civil na região do Vale do Taquari e Serra. Vai ficar tudo por isso mesmo. Como não temos a preocupação da grande mídia, nem ação do Ministério Público, fica como está. (Olemar Teixeira)

Prestação de serviço

Apesar das queixas de que se tem conhecimento, não vemos melhoria no serviço da Claro Net, quanto às constantes interrupções no sinal da internet e do telefone fixo. Mais uma vez, em 19 de setembro, passei grande parte da manhã e da tarde sem poder utilizar esses meios. Isso vem ocorrendo com demasiada e inaceitável frequência, embora se trate de zona central de Porto Alegre: bairro Floresta. (Adelino Soares)

Inter

No dia 13 de setembro, os torcedores colorados celebraram o fim do jejum no Campeonato Brasileiro, com uma vitória sobre o São Paulo por 2 a 1. Eduardo Coudet é um técnico competente, mas a equipe de jogadores tem que ajudá-lo! (Sergio Luis Silveira)