O cientista político e professor francês Yves Sintomer tem como um de seus objetos de pesquisa as assembleias cidadãs, modelo de participação no sistema democrático já utilizado em países da Europa, no qual os membros são sorteados a partir de critérios que consideram a representação estatística da sociedade (Entrevista Especial, Jornal do Comércio, 11/09/2023). A única maneira de legitimar a política é proibir a profissão do político. Uma vez eleito, deveria cumprir seu termo e voltar à vida em sociedade. Eles estão numa bolha, não sabem mais o que é a vida do povo. Política não deveria ser profissão, deveria ser alguém do povo, representando o povo. (João Carlos Almeida)

Enchentes

Entre as ações de recuperação dos municípios atingidos pelas chuvas e inundações no Vale do Taquari, o governo do Rio Grande do Sul faz um levantamento georreferencial de imóveis prejudicados. O governo deveria ter agido preventivamente e retirado as famílias das áreas de risco quando todos os órgãos de meteorologia previram um volume de chuvas de 500mm 72 horas antes da tragédia. Agora quer mostrar serviço. (Daniel Pereira Alascio)

App de transporte

A 4ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou a Uber do Brasil ao pagamento de multa de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos e obrigou a empresa a registrar entre 500 mil e 774 mil profissionais prestadores de serviços pela plataforma. A decisão foi tomada em 14 de setembro em ação civil proposta pelo Ministério Público do Trabalho em atendimento a denúncias feitas pela Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos. Que palhaçada! Cadê o pessoal que se dizia patrão quando chegou o app no Brasil? Agora querem ser empregados? (Carlos Eduardo Aguiar)

App de transporte II

Pronto, agora acabou com o Uber no Brasil! (Jonatas Freitas)

Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre conseguiu evitar prejuízo acima de R$ 23 milhões aos cofres públicos ao contestar o cálculo que constava em cobrança judicial decorrente de uma desapropriação indireta. O município sustentou que não haviam valores em aberto (Coluna Pensar a cidade, JC, 14/9/2023). Pelo menos uma notícia boa em relação aos órgãos de fiscalização pública, sinal que ainda existem pessoas honestas. (Silvio Vargas)