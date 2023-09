Jornal do Comércio, 06/09/2023 Desde o início da era dos pontos corridos, em 2003, apenas cinco dos 20 times que venceram o 1º turno do Campeonato Brasileiro não terminaram a Série A como campeões. Dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais mostram que o Botafogo - campeão do 1º turno - tem 86,3% de chance de levantar a taça (). Concordo! É difícil para qualquer time pegar o Botafogo. (Antonio Carlos Staudt Moreira)

App de transporte

O Brasil deve se tornar o maior mercado para o aplicativo de caronas BlaBlaCar já em 2024, desbancando a França, país de origem da plataforma. Nos seis primeiros meses de 2023, a atividade da empresa subiu 45% sobre o mesmo período do ano passado. Muito arriscado pagar barato para viajar ao lado de pessoas estranhas sem saber se estão levando algo ilícito nas bagagens, fora os carros sucateados, com alto risco de acidente. (Rafael Ribeiro)

Justiça

A deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB) foi sentenciada a 15 dias de detenção, convertidos em multa, por ter empurrado o vereador cassado Alexandre Bobadra (PL) durante uma sessão no plenário da câmara de vereadores de Porto Alegre. O incidente ocorreu em 2021, quando ambos ainda eram vereadores (JC, 04/09/2023). Deveria ser expulsa, para servir de exemplo. A gente vota para ter representantes dignos. (Claudete Costa)

Música

Caderno Panorama, JC, 06/09/2023 O cantor e guitarrista Beto Lee, filho da icônica rainha do rock, Rita Lee, fez um espetáculo emocionante e repleto de sucessos em Porto Alegre. A apresentação, no início de setembro, foi uma verdadeira festa em celebração a uma das discografias mais ricas e diversas da história da música brasileira (). O show é maravilhoso. Beto Lee é um guitarrista premiadíssimo (dois Grammys) e a música da mãe dele é genial. (Maria Duha-Klinger)

Enchentes

As cidades do Vale do Taquari atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul pediram voluntários para ajudar. Por que o governo não coloca militares das Forças Armadas a ajudar? (Julio Camargo)

Gastronomia

Caderno Geração E, JC, 14/09/2023 O restaurante Panorama, no Prédio 41 do campus da Pucrs, é um dos buffets mais clássicos de Porto Alegre. Após uma reforma que durou um ano, o Panorama reabriu com salão mais amplo - passou de 530 para 600 lugares - e com cardápio exclusivo para cada dia da semana (). Para mim, não é mais o mesmo. Perdeu muita qualidade e originalidade dos pratos: virou um buffet comum. (Vicente Maboni Guzinski Xavier)