Jornal do Comércio, 08/09/2023 Quem quiser ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul pode doar itens de higiene e limpeza, cestas básicas, agasalhos e roupas de cama. Em Porto Alegre, os materiais podem ser entregues na central de doações da Defesa Civil, das 8h às 18h, na avenida Borges de Medeiros, 1.501. Além disso, várias instituições públicas e privadas estão arrecadando valores em dinheiro via Pix (). Aos 82 anos, acho que o dinheiro arrecadado e destinado a atender quem precisa deve ser entregue à gestão de entidades privadas como Fiergs, Federasul, Farsul, etc. Única maneira de não haver desvios. Se não, falam que receberam 100, mas só chega a quem precisa 10. (José Luiz Duarte)

Enchentes II

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Defensoria Itinerante, deu início, no dia 11 de agosto, a mutirões de atendimentos no Vale do Taquari. Uma das ações mais urgentes é tentar suspender cobranças de contas de água e energia elétrica dos moradores que foram atingidos pelos alagamentos. Outra iniciativa é o trabalho intenso para confecção de documentos, já que muitas pessoas perderam tudo. Isso sim é um belo exemplo de trabalho para o povo. (Claudete Costa)

Médicos do SUS

Como secretário de Administração em quatro municípios da região de Cerro Largo por mais de 20 anos, sou testemunha de que a dificuldade para o cumprimento da jornada por parte dos médicos do SUS ou postos de saúde não é de agora. Acontece desde a municipalização da assistência à saúde, na década de 1990. E como causa principal está a incapacidade financeira dos municípios para oferecer uma remuneração justa. Acredito que dois pontos ajudariam: criar cargos com apenas quatro horas diárias, com remuneração adequada, e um sistema de residência médica remunerada obrigatória para todos os formados em universidades públicas, pelo período igual aos anos de formação. (Lauro de Wallau)

Gastronomia

Caderno Geração E, JC, 14/09/2023 O novo complexo gastronômico e cultural da Rua dos Andradas, nº 788, o UP Food Art abriu as portas em 6 de setembro, oferecendo vários tipos de comida. Localizado em um casarão de mais de 100 anos - cuja fachada histórica foi mantida -, o empreendimento recebeu aporte de R$ 1 milhão para reforma (). Um espaço que merece ser apreciado. (Waterson Simor)

Postos de combustível

JC, 06/09/2023 A Ipiranga continua seu processo de enxugamento, buscando cortar os postos de combustíveis menos eficientes. No final do primeiro semestre de 2023, 6.281 compunham a rede. Ao término do ano de 2022, eram 6.771 unidades (). Fico com pena é dos funcionários, com mais desemprego. (Carla Britto)