Jornal do Comércio, edição de 11/09/2023 Incrível que todos os órgãos do Estado voltados ou que deveriam estar voltados para a questão das nossas tragédias não tenham tocado no problema das matas ciliares. Mesmo com os gastos milionários no desassoreamento dos canais de navegação, o governo não se acordou. Certamente, nenhum de nossos dirigentes tenha, na infância ou juventude, nadado em arroios cercados de matas e que hoje, no descampado, não servem nem para cachorro tomar banho. Meus aplausos ao comentário de Fernando Albrecht na coluna Começo de Conversa (), que, talvez, faça acordar o governador e sua assessoria. (Antonio A. d´Avila)

Mata ciliar e enchentes II

Sobre a coluna Começo de Conversa de 11/09/2023, é oportuna a manifestação sobre o desmate. Em outras palavras, o melhor depósito de água é dentro do solo, e deveriam saber a Defesa Civil e os órgãos técnicos. Enquanto as vertentes forem sendo desnudadas e entupidas de terra, a tragédia é só uma questão de tempo. (Lair Ferreira, engenheira)

Começo de Conversa

Costumo ler a coluna Começo de Conversa e, de um modo geral, gosto do que leio. Na página da edição de 11/09/2023, duas colocações chamaram-me a atenção. A primeira diz respeito à solidariedade que esvanece. Acho que houve economia na colocação, pois somos, em geral, uma sociedade de memória extremamente curta. Existem exemplos marcantes no dia a dia e um deles é o caso da Boate Kiss. Há bares em muitos lugares sem a mínima condição de funcionar. Em relação às habitações, onde está o poder público, que permite construir próximo às margens de drenagens, em encostas (Vila Bilibio em Santa Maria é um exemplo), às margens do Arroio Cadena, também em Santa Maria. (Edgardo Ramos Medeiros, geólogo)

JC Logística 20 anos

A Ecovix e o Estaleiro Rio Grande parabenizam o Jornal do Comércio pelos 20 anos de um projeto tão relevante como o Caderno Logística A Ecovix e o Estaleiro Rio Grande parabenizam o Jornal do Comércio pelos 20 anos de um projeto tão relevante como o. Esse segmento é determinante para o desenvolvimento do País e, como tal, merece um espaço com essa grandeza. Parabéns aos profissionais por essa história e muitos mais anos de informação e geração de debates sobre o setor logístico gaúcho e brasileiro. (Ricardo Avila, diretor operacional da Ecovix)

JC Logística 20 anos II

A Ecosul cumprimenta o Jornal do Comércio pelos 20 anos do Caderno Logística. Uma publicação que sempre destacou de forma precisa a relevância das concessões para a segurança dos usuários das rodovias e para o desenvolvimento de uma região. Parabéns a toda diretoria e equipe de colaboradores. (Fabiano Martins de Medeiros, diretor superintendente da Ecosul)