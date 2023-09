Incrível que todos os órgãos do Estado voltados ou que deveriam estar voltados para a questão das nossas tragédias não tenham tocado no problema das matas ciliares. Mesmo com os gastos milionários no desassoreamento dos canais de navegação, o governo não se acordou. Certamente, nenhum de nossos dirigentes tenha, na infância ou juventude, nadado em arroios cercados de matas e que hoje, no descampado, não servem nem para cachorro tomar banho. Meus aplausos ao comentário de Fernando Albrecht na coluna Começo de Conversa de 10/09/2023, que, talvez, façam acordar o governador e sua vasta assessoria. (Antonio A. d´Avila)

Caderno Logística

A Ecosul cumprimenta o Jornal do Comércio pelos 20 anos do Caderno Logística. Uma publicação que sempre destacou de forma precisa a relevância das concessões para a segurança dos usuários das rodovias e para o desenvolvimento de uma região. Parabéns a toda diretoria e equipe de colaboradores. (Fabiano Martins de Medeiros, diretor Superintendente da Ecosul)

Caderno Logística II

A Ecovix e o Estaleiro Rio Grande parabenizam o Jornal do Comércio pelos 20 anos de um projeto tão relevante como o Caderno Logística. Esse segmento é determinante para o desenvolvimento do País e, como tal, merece um espaço com essa grandeza. Parabéns aos profissionais por essa história e muitos mais anos de informação e geração de debates sobre o setor logístico gaúcho e brasileiro. (Ricardo Avila, diretor Operacional da Ecovix)

Dívidas

Cerca de R$ 9,5 bilhões em dívidas foram negociados pelo Programa Desenrola, entre 17 de julho a 18 de agosto, segundo levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Na verdade, desenrola de um lado, enrola para outro. (Elena Marciniak)

Domenico de Masi

O sociólogo italiano Domenico de Masi morreu sábado, dia 9 de setembro, em Roma. Conhecido mundialmente pelo seu pensamento e obra, em especial o livro "O Ócio Criativo", De Masi tinha 85 anos. Em 2015, o estudioso concedeu uma entrevista exclusiva ao JC na qual disse que o Brasil é "o país do futuro" (Em Foco, JC, 11/09/2023).

O país do futuro? O significado é que a indústria mundial será centralizada aqui e o ócio criativo, ficará na Europa. Vamos trabalhar como o povo chinês e indiano (Márcia Benevides Leal)