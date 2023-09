JC Logística comemora seus 20 anos de existência e seu conteúdo reflete a importância crescente do setor logístico brasileiro, em especial o gaúcho (Caderno Logística, Jornal do Comércio, 05/09/2023). Assim como as estradas ligam o Rio Grande ao desenvolvimento, o Caderno Logística do Jornal do Comércio liga os gaúchos por meio da informação. Ao celebrarmos os 20 anos de atuação deste espaço, firmamos nossos olhos no futuro e parabenizamos toda a equipe que presta um serviço de grande relevância ao Estado. Parabéns, JC! (Luiz Fernando Záchia, presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR)

JC Logística II

20 anos do Caderno Logística Parabéns ao Jornal do Comércio pelos. É louvável o compromisso do JC com o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso País, mostrando, também, a importância do transporte público dentro desse contexto. A ATM cumprimenta toda a equipe do JC. (José Antônio Ohlweiler, presidente da ATM)

GeraçãoE

Jornal do Comércio, GeraçãoE, 06 e 07/09/2023 Tem novidade na esquina das ruas Fernando Machado e Coronel Genuíno, no Centro Histórico, em Porto Alegre. O ponto que, por anos, abrigou o Firma Bar, agora é casa do Genú, operação que revisita o cardápio clássico de boteco com foco em drinks autorais (). Mais atividades e vida acontecendo e revalorizando o Centro Histórico, isso é muito bom. (João Maurício Hack Cardozo)

Boate Kiss

manter a anulação das condenações de quatro acusados pelo incêndio na Boate Kiss A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por 4 votos a 1,, ocorrido em 2013, em Santa Maria (RS), e que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos (Jornal do Comércio, 06 e 07/09/2023). O processo da Kiss começou mal quando o Ministério Público "blindou" os verdadeiros responsáveis por esta tragédia ao rejeitar o inquérito policial original, que responsabilizava mais de 30 pessoas, entre elas, as autoridades. Foi o MP que fiscalizou a boate e liberou para funcionamento naquelas condições. (Newton B. Santos)

Começo de Conversa

Jornal do Comércio, Começo de Conversa, 05/09/2023 Sobre a crítica de Fernando Albrecht a ruas e passeios de Porto Alegre (), nosso prefeito vem melhorando o aspecto de nossa cidade, merecendo colaboração. Assim, hoje apontamos um letreiro comercial luminoso colocado quase no centro do passeio defronte ao Hospital Fêmina, obstruindo-o e passível de causar acidentes a pedestres. Em algumas ruas têm sido postos deques para comerciantes terem mais cadeiras e mesas a oferecerem a clientes, tirando espaço para veículos. Afinal, as ruas são "públicas" ou "privadas"? (Adelino Soares)