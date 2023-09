Caderno Expointer, Jornal do Comércio, edição de 29/08/2023 Embora as esferas sejam o símbolo da Expointer, há pessoas que acabam não entrando nelas. E sequer ficam sabendo o que funciona ali dentro. No local, ocorre uma feira de artesanato. Há, no entanto, produtos industrializados e da China também (). Minha filha sempre me perguntou o que eram essas esferas. Fomos algumas vezes, até que conseguimos entrar e, para a decepção dela, naquela vez não tinha nada dentro. (Mari Cabelos)

Gastronomia

Um novo complexo gastronômico e cultural, que reúne sete restaurantes e um palco para shows, com opções de parrilla, sushi, massas, pizzas, hambúrgueres, cafés e petiscos, será inaugurado em um casarão dos anos 1910 no Centro Histórico de Porto Alegre neste mês de setembro. A prefeitura deveria incentivar mais esse tipo de iniciativa, a fim de preservar os prédios históricos (não só do Centro). Licenciar a obra desde que mantida a fachada e características do entorno, no mínimo. (Márcia Rosado Moncay)

Parque Ramiro Souto

JC, 29/08/2023 Ponto de referência em Porto Alegre para a prática de esportes, o Parque Ramiro Souto - integrado à Redenção - é administrado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. No local são promovidas atividades variadas para todas as faixas etárias (). O parque está caindo aos pedaços. Não há a mínima manutenção! É uma vergonha! (Vinicius Crespo)

Turismo

JC, 30/08/2023 O novo ônibus da Linha Turismo de Porto Alegre, totalmente sem janelas, oferece uma experiência ainda mais completa para quem quiser conhecer os locais históricos da cidade. O veículo tem capacidade para até 57 passageiros sentados e possibilita uma visibilidade de 360 graus () Gostava mais do outro de dois andares. (Maria Cristina)

Turismo II

Que bacana, o passeio com o ônibus é lindo demais! Fiz anos atrás… já fiquei com vontade de ir novamente. (Naya Pasqualotte)

Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) confirmou na semana passada a aprovação de um novo empréstimo à Argentina de cerca de US$ 7,5 bilhões. Com isso, o montante total liberado pela instituição para o país sul-americano pelo instrumento chega a US$ 36 bilhões. A Argentina pegando empréstimos do FMI. Já vimos esse filme. Vai se atolar ainda mais em dívidas. (André Pereira)