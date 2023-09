Jornal do Comércio, 21/08/2023 A pesquisa de junho dos Indicadores Industriais do RS, divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) neste mês, mostra que a atividade do setor gaúcho na primeira metade do ano fechou em queda de 2,8%. Chama a atenção os registros negativos dos principais segmentos ligados à atividade metalmecânica (). É uma vergonha a política industrial que sustenta a nação, atualmente, neste País! (Varlei Disiuta)

Vitório Gheno

Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, edição de 18/08/2023 A trajetória do artista Vitório Gheno é uma referência para todos os gaúchos. Homem múltiplo, ele é, hoje, aos 99 anos, ainda um atuante artista plástico, designer, ilustrador e aquarelista, além de ter sido, ao longo da vida, também publicitário, jornalista, designer de mobiliário e decorador de ambientes (), Gostei de conhecer mais sobre o Vitório Gheno e a forma leve com que foi retratando sua vida. (Mauro de Souza Conte)

Infraestrutura

Editorial, JC, 14/08/2023 O lançamento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) prevê destravar ao menos uma dúzia de obras no Rio Grande do Sul. Uma das mais emblemáticas é a ponte que ligará os municípios de São José do Norte e Rio Grande, obra há décadas reivindicada por moradores de ambas as cidades, incluída na terceira edição do PAC (). É provável que agora também "saia" a remodelação do aeroporto de Rio Grande. Mais uma fábrica da Ultrafértil está em construção e os investidores sofrem, pois chegam em Porto Alegre em aviões e, para Rio Grande, perdem cinco horas de ônibus por falta de um aeroporto. (Nevile A. Przybylski)

STF

No dia 18 de agosto, o STF formou maioria para tornar ré a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) sob acusação dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de constrangimento ilegal com emprego de arma. Foi legítima defesa, só errou ao não dar voz de prisão e efetivamente prender o querido que a atacou. (Romano José)

Cartões de crédito

Como as taxas são abusivas vão proibir o parcelamento sem juros. Não seria melhor proibir os juros abusivos? Os interesses não permitem o óbvio. Ao presidente do Banco Central importa mais o mercado do que a indústria. Liberalismo para ele é defender o monopólio bancário, abusar dos consumidores e de quem produz. Trocando alhos por bugalhos, proibir o parcelamento dos cartões de crédito equivale a despejar a água do balde ao invés de fechar a torneira. Salve-se quem puder. (Roberto Barbosa de Carvalho Netto, advogado)