Reportagem Cultural, Jornal do Comércio, 25/08/2023 ). Por mais reportagens como esta! Muito obrigado pela viagem no tempo! (Fábio Barcelos) A Boate Lei Seca foi uma das mais populares casas noturnas já surgidas em Porto Alegre. Entre 1993 e 1997 atraiu milhares de jovens sedentos por um espaço diferente, puxados pela estratégia comercial de democratizar um espaço com perfil mais elitizado de clientela (). Por mais reportagens como esta! Muito obrigado pela viagem no tempo! (Fábio Barcelos)

Reportagem Cultural II

Reportagem Cultural, JC, 25/08/2023 Instalado na rua João Telles nº 54 - em anexo ao prédio do saudoso Teatro da Ospa (1984-2008), na esquina com a avenida Independência, o Le Club funcionou por sete anos como a autoproclamada boate mais elegante de Porto Alegre. Apesar de seu restaurante - refinado pela culinária de inspiração francesa -, o Le Club é hoje mais lembrado por seu grande diferencial: os shows de padrão elevado com estrelas da música brasileira e internacional, sem perder de vista eventuais atrações gaúchas (). A Le Club é a história cultural de Porto Alegre. (Magda Guimarães)

Bares no Rio Branco

Três bares do bairro Rio Branco foram interditados no dia 19 de agosto, antes da abertura. Os estabelecimentos tiveram os acessos lacrados por fiscais da prefeitura de Porto Alegre, em ação da Secretaria Municipal de Segurança, sob o argumento de não respeitarem aspectos do Código de Postura da Capital. Os bares vendem bebida para o público tomar na rua, tem músicos tocando, não atendem a solicitação dos fiscais. Se vão abrir um comércio, tem a obrigação de conhecer a lei e cumpri-la. Se o fiscal diz que tem que medir os decibéis, que se cumpra. (Maria Ângela Camini)

Indústria

JC, 24/08/2023 Fabricante de balas e chocolate, a Peccin aumentou os investimentos na fábrica de Erechim. Conhecida pela marca Trento, a marca antecipou os planos, divulgados no ano passado, de triplicar, em cinco anos, o seu faturamento e aumentou os investimentos (). O crescimento da empresa, que conheci em 1965, quando jogava no Meca. Lembro do diretor Orélio Peccin, grande pessoa, e do Paulinho Carpeggiani, que jogava e trabalhava na fábrica de balas, colocando papel, manualmente. (Abelardo Vargas)

Ciclone

A prefeitura de Gravataí montou uma força-tarefa para auxiliar no saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para as famílias que tiveram suas casas atingidas pelo ciclone extratropical, em junho. A questão do FGTS calamidade não funciona na cidade de Gravataí, pois já fomos milhões de vezes no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) levar o comprovante de endereço e documento e a Caixa só nega o saque, pois não consta o endereço. Os procedimentos já foram feitos nove vezes. (Caroline de Oliveira Martins)