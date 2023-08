Em Foco, Jornal do Comércio, 21/08/2023 Narrando a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, o grande vencedor do 51º Festival de Cinema de Gramado, com seis Kikitos, foi Mussum, O Filmis, do diretor estreante Silvio Guindane. O filme começa a ser exibido salas de cinema brasileiras a partir do dia 2 de novembro (). Silvio Guindane é e sempre foi um baita ator. Claro que vou ver Mussum. (Roberto Antunes Fleck)

Festival de Cinema

Mussum, O Filmis mereceu muito levar os Kikitos. Vai ser campeão de bilheteria! (Iuri Oli)

Trânsito

Soube que a prefeitura de Porto Alegre adquiriu um software israelense para gerenciar a frota de ônibus com inteligência artificial. Sugiro ver se Israel dispõe de algo semelhante para os semáforos, já que, aparentemente, não há "vida inteligente" na EPTC. Até mesmo aos finais de semana, os motoristas se deparam com intermináveis ondas vermelhas nas principais avenidas da cidade. (Auber Lopes de Almeida)

Mulheres

Ser jovem e mulher em um mundo profissional muitas vezes dominado por vozes mais antigas e tradicionais é um desafio diário. A liderança não é definida por idade ou gênero, mas pela capacidade de inspirar, motivar e fazer a diferença. Para todas as jovens que buscam seu espaço: não tenham medo de mostrar sua paixão, de questionar o status quo e de seguir seu próprio caminho. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento. (Sofia Costa Lucca)

Descriminalização

O Supremo Tribunal Federal (STF) avançou na semana passada no entendimento de que somente o porte de maconha deve ser descriminalizado no Brasil. E já há maioria para definir um critério objetivo (uma quantidade de droga), que diferencie usuário e traficante. É uma vergonha o que estão fazendo com o Brasil, liberando drogas, proibindo porte de armas. Os ministros do STF vivem cheios de seguranças, mas é o povo que vai se dar mal com o aumento da insegurança e dos crimes nas ruas. (Alexandre Cunha Krause)

Literatura

No dia 24 de agosto, o jornalista Rodrigo Casarin lançou em Porto Alegre seu livro de estreia, A biblioteca no fim do túnel. O volume reúne 55 crônicas sobre o universo literário, percorrendo uma extensa e variada biblioteca onde a literatura está próxima do cotidiano e da sociedade. A obra conta com textos inéditos do autor nas aberturas de cada seção. Crônicas sobre livros são raras e sempre benvindas. (Paulo Fabris)