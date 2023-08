Coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 21/08/2023 As lojas Paquetá têm novo dono: a rede paulista de varejo de calçados Oscar. A varejista já estava à frente da gestão das lojas do grupo Paquetá, em processo de recuperação judicial (RJ). A gestão havia sido o primeiro passo para depois concretizar a aquisição. O negócio foi fechado por R$ 90 milhões (). Tomara que volte a ser a loja maravilhosa que sempre foi. É uma tristeza o estado que se encontra atualmente. (Vanessa Braga)

Aeromóvel

Caderno Logística, JC, 15/08/2023 A linha metrô-aeroporto do aeromóvel completou 10 anos de inauguração em agosto. No período, transportou mais de 7,4 milhões de passageiros em quase 580 mil viagens, com média de 2.284 embarques por dia útil. Somente no primeiro semestre deste ano, 278.071 pessoas utilizaram a linha (). Gostaria que fosse divulgado, também, quantas vezes o aeromóvel esteve impedido de transitar com passageiros, devido a problemas operacionais apresentados ao longo desses 10 anos de funcionamento. Pelo que sei, não foram poucas, inclusive com paralisações por vários dias. (Manoel Luiz Silva dos Santos)

Corsan

No dia 21 de agosto, a prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, entregou à Câmara Municipal o projeto de lei que autoriza o Executivo a assinar aditivo contratual com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) - privatizada para a Aegea. Se for assinado, será provavelmente o município com maior investimento entre os 317, com um aporte da ordem de R$ 555 milhões. Acredito ser urgente que se faça uma CPI da Corsan. (Márcio Campos)

Bora, GE

Caderno Geração E, JC, 17/08/2023 O Ah Casa Café e Bistrô, em Canoas, combina bistrô, cafeteria e confeitaria em um ambiente aconchegante e bem iluminado. Aberto desde 2020, a proposta do empreendimento é estar presente em todos os momentos do dia da clientela, atendendo desde a manhã até a noite (). Lugar maravilhoso e impecável qualidade do atendimento, cardápio saboroso e de ótima qualidade. (Gabriela Albrecht)

Novo imposto sindical

Está em debate a criação da exigência de 1% da renda anual de todos os empregados, visando especialmente à sustentação de sindicatos, e parecem oportunas e sensatas as críticas a mais esse encargo. Se os congressistas aprovarem, pensando em futuros votos, talvez se arrependam, pois será mais um valor que retirarão dos trabalhadores, em geral já mal remunerados. Além disso, estes pressionarão os patrões por um aumento correspondente, que gerará demissões ou, se obtida essa compensação, implicará reajuste dos preços dos bens ou serviços, com reflexo também em seus bolsos. (Adelino Soares)