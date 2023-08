A situação exposta pela atriz Larissa Manoela, que recentemente rompeu a relação empresarial com os pais sob a alegação de não ter acesso ao dinheiro e aos bens gerados por ela desde a infância, despertou dúvidas sobre o que tange à legislação nesses casos ( Jornal da Lei, Jornal do Comércio, 22/08/2023 ). Acho que os pais deveriam fazer um investimento no nome do filho e deixar para que ele retire depois dos 18. (Vladimir José de Souza)

Jornal da Lei II

A verdade é que quando se envolve dinheiro, por mais que sejam os pais a administrar a carreira dos filhos, sempre haverá distorções. A melhor atitude nessa situação é contratar um profissional. (Élcio Silva)

Patinetes elétricos

cidade de Porto Alegre irá retomar o serviço de patinetes elétricos por aluguel a partir de setembro. A frota inicial irá operar na região central da cidade, no Centro Histórico e no bairro Bom Fim. Serão, no total, 450 veículos, sendo 400 em operação e 50 reservas (JC, 18/08/2023). Em nenhum país que conheço os patinetes elétricos deram certo. (Jaime Eduardo dos Santos)

Suárez

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que concede ao atacante do Grêmio Luis Suárez o título de Cidadão de Porto Alegre . A proposta de homenagem ao atleta é de autoria do vereador Airto Ferronato (PSB) (Jornal do Comércio, 17/08/2023). Tantas pessoas mais importantes que muito fizeram por Porto Alegre e para a sociedade são esquecidas, mas os vereadores se lembram de conceder um título deste porte para quem mora em Porto Alegre há menos de um ano e já tem prazo de validade previsto em contrato para deixar a cidade ainda este ano. (Pedro Lagomarcino)

Bora, GE

Caderno Geração E, JC, 17/08/2023). Morei em Canoas, no bairro Fátima, e ia frequentemente no Rapach próximo da estação. Um xis de qualidade. (Paulo Fachel) Na segunda edição do Caderno Geração E na Região Metropolitana, empreendedores de Canoas , terceira maior cidade do Rio Grande do Sul, confirmaram o ambiente pujante para os negócios seja em operações tradicionais ou comandando novidades. Entre os empreendimentos que foram retratados no caderno está o Rapach Lanches, cuja primeira unidade foi aberta em 1980 e, hoje, já conta com cinco operações na cidade e outras duas em outros municípios (

Bora, GE II

O xis do Rapach Lanches alimentou gerações de alunos do turno noite da Unisinos! (Ane Meira Mancio)