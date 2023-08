Terrenos no Bom Fim

Em relação à nota sobre "Os últimos terrenos do Bom Fim" (Coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, 21/08/2023), duas casas foram demolidas na rua Bento Figueiredo. Tratam-se de casas que faziam conjunto com outras de valor histórico, remanescentes do velho casario do bairro. É de estranhar que a completa demolição das mesmas, sem ao mínimo a preservação das fachadas, tenha sido autorizada pela prefeitura de Porto Alegre. No bairro Cidade Baixa, por exemplo, casas desse período estão listadas no inventário do patrimônio cultural e não podem ser demolidas. Me parece ser uma agressão ao patrimônio histórico da cidade. (Milton Gerson, jornalista, Porto Alegre)

Aeromóvel

A inauguração da linha metrô-aeroporto do aeromóvel completou 10 anos em agosto. Desde que entrou em operação, já transportou mais de 7,4 milhões de passageiros em quase 580 mil viagens, com média de 2.284 embarques por dia útil. Somente no primeiro semestre deste ano, 278.071 passageiros utilizaram a linha (Caderno Logística, JC, 15/08/2023). O aeromóvel só não funciona melhor porque os políticos não fazem nada para que isso aconteça. (Paulinho Fagundes)

Aeromóvel II

Apesar de se festejar 10 anos do aeromóvel, não se percebe um movimento para sua expansão ou implantação em outros eixos de transporte, ou uso do Prosper da MarcopoloRail, ou expansão do Trensurb, na Capital e/ou outros municípios, enquanto se intensificam os problemas decorrentes do uso de combustíveis fósseis, além dos congestionamentos de trânsito. Oxalá nossas autoridades se dediquem à necessária solução dos problemas de deslocamentos urbanos com tecnologias modernas já disponíveis. (Carlos Frederico Beutler)

Memória

O acervo do poeta Oliveira Silveira ganhou um espaço na sala que leva o seu nome na Faculdade de Educação da Ufrgs. São cerca de 21 mil itens, entre documentos, instrumentos musicais, fotografias, vídeos, fitas cassetes, peças de vestuário, objetos decorativos, livros, periódicos e jornais, que serão inseridos em diversos projetos de preservação, conservação e memória (JC, 17/08/2023) Grande quadro do movimento negro! (Valcir Ascari)

Empreendedorismo

Para transformar elevadores em peças de arte, uma empresa de Porto Alegre lançou uma parceria com um estúdio de design. A empresa enxergou na arquitetura e no design uma oportunidade para repensar a marca. O objetivo é fazer com que elevadores sejam símbolos de realização pessoal, mais do que apenas uma ferramenta de acessibilidade. Parabéns pelo ineditismo e propósito! (Tatiana Roesler)