As rodovias estaduais da Serra Gaúcha e do Vale do Caí devem começar a operar o sistema 'free flow' de cobrança de pedágio a partir de dezembro, sendo Flores da Cunha a primeira cidade a adotar o modelo, que começa a ser instalado em setembro. Os demais pontos irão operar a tecnologia até janeiro de 2024. Com o novo modelo, os motoristas não precisarão parar nem reduzir a velocidade, pois a cobrança será feita através da identificação dos veículos por meio das placas e eixos (Jornal do Comércio, 18/08/2023). Serão obrigados a parar sim! Não por causa do pagamento, por causa da buraqueira nas estradas, especialmente as pedagiadas. Uma vergonha. (Teresinha Alves)

Pedágio 'free flow' II

Pedágios são um descaso contra a população que já paga absurdos de impostos. As rodovias estaduais estão viradas numa anarquia. Quando fazem uma operação tapa buracos é uma vergonha o serviço realizado. (Maicon Stormowski)

Pedágio 'free flow' III

Talvez não circulando cédulas nas cabines, diminuam os assaltos a praças de pedágios. (Marcio Bortoletti)

Pedágio 'free flow' IV

Essa notícia causa indignação total, o povo de mãos atadas sem ter como se defender. (Rodrigo Luiz)

Energia

A concepção do setor elétrico brasileiro foi baseada na geração de energia nas áreas mais propícias - recursos naturais como rios, boa radiação solar ou ventos - e o seu compartilhamento entre as regiões do País através de extensas linhas de transmissão. No entanto, o apagão de 15 de agosto levantou o questionamento se esse formato é o mais indicado para atender às necessidades do Brasil (JC, 18/08/2023). Centralizar demais não é bom. Centralizações até oferecem benefícios, porém, não existem sem efeitos colaterais indesejáveis. E essa reflexão serve para quase todas as coisas. (Alexander Vione)

Meio Ambiente

Um dos assuntos mais complexos hoje é falar sobre meio ambiente. Sabemos que há décadas a floresta amazônica sangra nas mãos dos exploradores de madeiras, minérios e ouro. Nenhuma autoridade governamental atual ou do passado pode se declarar alheia a isso, nem mesmo em nível local. Devemos esclarecer que agressões ao meio ambiente não se resumem apenas ao corte de algumas árvores. Um exemplo é a invasão do rio Guaíba, hoje transformado em lago para exploração de construções, que planejam, ou já estão invadindo a faixa de domínio de nossas águas. Temos o dever de esclarecer a novas gerações que, quanto mais agredimos a natureza, pior será o futuro da humanidade. (Marcelino Pogozelski)