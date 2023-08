Com investimento total de R$ 31 milhões e previsão de conclusão até 2024, a prefeitura de Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, duplicará a avenida Paraguassú no trecho que liga a praia à vizinha Capão Novo. A obra será executada em três etapas, iniciando na avenida Brasil, no bairro Zona Norte, até a avenida das Garças, em Capão Novo (Jornal do Comércio, 15/08/2023). Obra muito necessária para a região! (Emílio Becker Filho)

Reportagem Cultural

Vitório Gheno é um dos mais talentosos e brilhantes homens de arte que o Rio Grande do Sul já conheceu e, acima de tudo, uma referência para todos os gaúchos. Homem múltiplo é, hoje, aos 99 anos, ainda um atuante artista plástico, designer, ilustrador e aquarelista, além de ter sido, ao longo da vida, também publicitário, jornalista, designer de mobiliário e decorador de ambientes (Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, edição de 18/08/2023). Pessoa admirável, de grandes conhecimentos. (Marta Ledur Rodrigues)

Grêmio

No domingo, com a derrota de 2 a 1 para o Santos, o Grêmio deixou o G4 do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, que agora está na quinta posição da competição, tem 33 pontos (JC, edição de 21/08/2023). É complicado, Renato prefere perder o jogo, não pôr Cuiabano. O guri vinha se destacando no meio e na ponta. E preferiu por um terceiro zagueiro. O que faz um treinador deixar no banco um jogador que vinha se destacando e crescendo jogo após jogo e assim preferir perder um jogo? (Sergio Macedo)

Inter

O Inter perdeu para o Fortaleza por 1 a 0 no sábado passado, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a primeira vitória do Fortaleza sobre o Inter como visitante (JC, 21/08/2023). A atual direção, a cada dia que passa, demonstra uma gestão fracassada, na qual os resultados ainda não demonstram a que veio. Não existe e nunca houve uma cobrança mais rígida em relação ao desempenho da equipe. Jogadores e seus agentes mandam no clube. (Paulo Roberto Gentili Horn)

Azeite gaúcho

A primeira edição na América Latina da Casa Ferrari, que ocorreu em Gramado, promoveu um evento de degustação do azeite de oliva da Estância das Oliveiras, de Viamão, eleito o melhor azeite de oliva do Brasil pela competição Terra Olivo (Israel). Parabéns pela matéria! Está super completa. (Rafael Sittoni Goelzer)

Azeite gaúcho II

Quando terá nos mercados o azeite de oliva da Estância das Oliveiras para podermos experimentá-lo? (Flavia Silveira)