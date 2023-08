Os novos abrigos de ônibus de Porto Alegre vão informar em tempo real as próximas chegadas em pelo menos 185 pontos. Prevista no contrato de concessão, a informação estará disponível em um painel eletrônico na parte interna da estrutura (Coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, edição de 16/08/2023). No app não funciona. Será que nos abrigos vai funcionar? (Taiame Poersch)

Minuto Varejo

Nova York está em festa: cheia de turistas, com previsão de ultrapassar 61 milhões em 2023, o que fica entre as melhores marcas pré-pandemia. A coluna Minuto Varejo (JC, 14/08/2023) listou pelo menos cinco exemplos que mostram caminhos pós-pandemia e a relação com consumidores. Ótima reportagem! Nem só de NRF (tradicional feira internacional do varejo em Nova York) se pauta o varejo! (Sergio Galbinski)

App transporte

Disponível nas principais capitais do Brasil, o Lady Driver - aplicativo de transporte exclusivo para mulheres -, que conta com mais de 1,3 milhão de downloads no País, desembarcou em solo gaúcho no dia 14 de agosto (JC, 18/08/2023). Espero que logo chegue em Canoas e outras cidades… (Jane Maria Vargas)

App transporte II

Amei! Sem dúvidas, serei cliente desse app. (Andresa Aliardi)

App transporte III

Já era sem tempo. A cada viagem uma angústia. (Mariane Padilha)

Neymar

O Al-Hilal, time de futebol da Arábia Saudita, anunciou, no dia 15 de agosto, a contratação de Neymar. Pelo acordo, o brasileiro irá receber um dos maiores salários do futebol mundial. Serão 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão), ao longo de duas temporadas (JC, 16/08/2023). Povo criticando, mas como em qualquer outra profissão, ele vai onde o salário é melhor. Fama, dinheiro e status ele já tem. Só espero que ele caia menos por lá. (Susy Sazana)

Judiciário

Os magistrados ideológicos, sem generalizar, são raivosos e invejosos, principalmente os procrastinatórios em suas decisões, fazendo tramitar por anos uma simples demanda. (Edgar Granata)

Gastronomia

Inspirado em Portugal, um negócio especializado em pastel de nata abriu em Porto Alegre, na rua Hilário Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento. Que maravilha! Para quem já comeu lá em Lisboa e adorou, quero conhecer e ver se é tão bom como o de lá! (Maria Emília Rolim)