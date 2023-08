Coluna Olha Só, Jornal do Comércio, 15/08/2023 Foram muitos os apoiadores, parceiros e amigos que colaboraram para o sucesso da noite em que o Imama-RS celebrou seus 30 anos de engajamento no tratamento de pacientes com câncer de mama. O Salão Leopoldina esteve repleto para receber as centenas de pessoas que foram conferir as atrações da noite, entre as quais shows e mostras de arte (). Noite incrível para celebrar esse maravilhoso trabalho. O que nos move é o amor pela vida! (Juliana Furstenau)

30 anos do Imama II

Que noite espetacular! A celebração estava maravilhosa e o desfile dos 15 anos do Atelier Veiga Lima & Gatelli emocionou a todos com a arte na moda. Evento lindíssimo do início ao fim! (Gabriela Brasil)

Concursos públicos

Rio Grande do Sul tem 17 concursos com inscrições abertas , com 282 postos de trabalho em disputa. As vagas são para diversos níveis de escolaridade. Salários medíocres em todas áreas, inclusive educação. Enquanto isso, no Judiciário, os salários são milionários. (João Carlos Almeida)

Privatização da Corsan

Entrevista especial, JC, 14/08/2023 Para o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Geraldo Da Camino, que deixará o comando do cargo após 15 anos, reverter a privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) é possível (). É uma vergonha a interferência política do Tribunal de Contas no caso da Corsan. Está claro que a atuação dos seus membros é somente em prol do funcionalismo público e não em benefício das comunidades que mais precisam de investimentos em saneamento básico. (Eduardo Rava de Campos)

Privatização da Corsan II

Grande parte dos gaúchos até hoje não tem rede de esgoto em suas casas e há gente querendo reverter a privatização da Corsan. (Felipe Schmitt-Fleischer)

Estiagem

A prefeitura de Santa Maria homologou a lei que dispõe sobre o Auxílio Municipal de Amparo à Agricultura Familiar, que concederá auxílio de R$ 400 a famílias atingidas pela seca. De autoria do Executivo, o texto busca mitigar os impactos socioeconômicos em decorrência da estiagem 2022/2023, cujo prejuízo estimado em todo o Rio Grande do Sul é de mais de R$ 13 bilhões, com 6 milhões de gaúchos diretamente afetados. A medida é de extrema importância aos que foram afetados pela estiagem em 2023. (Airton de Souza)