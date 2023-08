Em Foco, Jornal do Comércio, 16/08/2023 A atriz Léa Garcia, de 90 anos, morreu na terça-feira, em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde, na data, seria homenageada com o troféu Oscarito, a mais tradicional honraria concedida, desde 1990, pelo Festival de Cinema da cidade. Segundo informou o filho da atriz, ela teve um infarto (). Morreu feliz, sonhando com o prêmio que merecidamente receberia. Descanse em paz e que a luz perpétua a ilumine. Que Deus conforte o coração de sua família e amigos. (Maria da Glória Lague)

A revitalização do Terminal Parobé, no Centro Histórico de Porto Alegre, entregue na semana passada, contou, entre outras coisas, com a reforma completa do banheiro e a qualificação das áreas internas. O ponto de embarque e desembarque de passageiros recebe cerca de 64 mil pessoas por dia e atende aos usuários com 38 linhas que levam à Zona Norte. Que legal, esse terminal estava precisando. Agora, esperamos que o povo ajude a cuidar. (Tainara Rosa)

Linda a revitalização do Terminal Parobé! Dinheiro público sendo bem administrado. (Ana Bottini)

É bom que se coloquem guardas no terminal, caso contrário, será depredado. (Luis Santos)

O aplicativo 99 implementou um selo de verificação com o objetivo de aumentar a segurança e a agilidade no atendimento das corridas. A medida entra em operação no dia 17 de agosto, de duas formas: o selo essencial e o premium, este último contendo a foto do rosto do usuário. Parabéns 99 pela preocupação com a segurança dos motoristas do aplicativo. Vai obrigar outros também a mudarem. (Gerson Luis Fontela)

Até que enfim algo que venha para dar o mínimo de segurança. As contas de passageiros são do tipo que vale tudo: mudam nome, foto, colocam até a foto do Batman e o app aceita. (Adriam Santos)

Caderno Geração E, JC, 10/08/2023 O Libertário é o novo bar do bairro Bom Fim. A novidade é um braço do Libertino, restaurante italiano que opera no mesmo ponto. Mesmo que tenham raízes comuns, os espaços diferenciam-se, com cardápio, ambientes e clientes próprios. No Libertário, o foco está em vinhos, drinks, espumantes e gastronomia italiana para comer com as mãos, como pizza romana e sanduíche de porchetta (). É maravilhoso! Tanto a comida, como o lugar! Lindo, autêntico! (Eduarda Onzi)