Jornal do Comércio, 08/08/2023 Cotado para ser o candidato da esquerda à prefeitura de Porto Alegre nas eleições do ano que vem, o ex-governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra (PT) afirmou, em suas redes sociais, que não concorrerá ao Executivo. O petista já havia dito ao partido, em março, que não desejava se candidatar a prefeito da Capital (). Isto confirma apenas aquilo que todos desconfiam: o PT envelheceu e não consegue mais renovar seus quadros. (Marcelo S. Santos)

Olívio Dutra II

Este é o único petista coerente. (Candido Tiaraju)

Terminal Parobé

O Terminal Parobé, no Centro Histórico de Porto Alegre, passou por revitalização, com reforma completa do banheiro, qualificação das áreas internas, entre outras ações. O ponto de embarque e desembarque de passageiros recebe cerca de 64 mil pessoas por dia e atende aos usuários do transporte com 38 linhas que levam à Zona Norte. É necessário que o povo cuide desse espaço pois é de seu próprio uso. (Ana Dupke)

Terminal Parobé II

Está lindo, mas precisa de mais segurança e transporte público com mais horários durante a semana e, principalmente, fim de semana. (Tania Regina Padilha)

STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, por unanimidade, a proposta de orçamento de 2024 para a Corte com um aumento de 5,4% em relação ao orçamento de 2023. O projeto, que será enviado ao Congresso, inclui o aumento de remuneração dos ministros, que hoje é de R$ 41,6 mil e passará a ser de R$ 44 mil a partir de fevereiro de 2024, ação aprovada em dezembro passado de forma escalonada até 2025. Não esqueçam que é o nosso dinheiro que paga esses altos salários. Enquanto isso, os nossos, a inflação devasta! Só aumentos, só impostos. É surreal! (Karen Jeane Iost)

Gastronomia

Novidades na gastronomia em Porto Alegre sempre chamam a atenção. A operação da Giusta, um delivery com kit de risoto pré-pronto, não é diferente. Com cinco opções de sabores disponíveis, o item leva cerca de seis minutos para ficar pronto. Os pedidos podem ser feitos por aplicativos de comida. Melhor risoto que já experimentei, reconhecimento merecido! (Marcelo Montserrat Schmidt Martins)

Gastronomia II

O novo empreendimento na Capital mostra muita praticidade e qualidade. (João Carlos Brancher Bertoncello)