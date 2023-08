Compras do exterior

Jornal do Comércio, 02/08/2023 A isenção federal para compras internacionais de até US$ 50 (cerca de R$ 240) realizadas pela internet entrou em vigor em 1º de agosto. Entidades varejistas do Rio Grande do Sul temem que a nova regra possa enfraquecer o comércio local. A medida prevê a isenção para empresas que aderirem voluntariamente ao programa Remessa Conforme da Receita Federal e recolherem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, com alíquota única nacional, de 17% (). Preparem- se para competir! O empresário brasileiro, em sua maioria, desconhece normas de competitividade! (Luzia Moura)

Diesel

JC, 14/08/2023 Revendedores de postos de combustíveis de diferentes regiões do RS relataram restrições e atraso na entrega de diesel, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes (Sulpetro/RS). As justificativas repassadas pelas distribuidoras aos revendedores estão relacionadas a adequações e falta do produto na base. Porém, em Porto Alegre, conforme averiguou a reportagem do Jornal do Comércio, não há falta do produto (). O diesel não vai faltar, apenas subir de preço. Milagres não existem e preparem os bolsos. (Paulo Du Bois)

Diesel II

Estamos chegando perto de uma grande paralisação por falta de combustível, e o povo festa e festa. (Felipe Henker)

Arcabouço Fiscal

A Câmara dos Deputados voltou a debater as alterações do Senado no texto do novo arcabouço fiscal (PLP 93/23), que substitui o atual teto de gastos. É só saber quanto vai custar à sociedade. Você vai lá, negocia e sua opinião está formada! Simples assim! A opinião dos deputados é narrativa. (Ladi Franceschetto)

Paul McCartney

Paul McCartney anunciou a passagem de sua nova turnê, Got Back Tour, pelo Brasil. O ex-Beatle fará cinco shows no País em dezembro: Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Porto Alegre ficou de fora. Ufa! Assim não passamos vergonha novamente com ele questionando porque as ruas da cidade são tão "podres", em tradução livre. Para dar contexto, no último show aqui, fez menção a buracos, desníveis e falta de sinalização. (Jonatas Freitas)

Futebol

O Inter levou um banho de água fria com a derrota para o Botafogo, sábado, no fechamento do 1º turno do Campeonato Brasileiro. O revés contra os cariocas, que foram superiores dentro de campo e caminham a passos largos em direção ao título, marcou o sétimo jogo do Colorado sem vencer na competição. Levamos um totó de bola! E tem gente que pensa que será diferente contra o Bolivar. O chacoalho será o mesmo. (Sérgio Gulewicz)