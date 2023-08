Em Foco, Jornal do Comércio, 11/08/2023 A Câmara Rio-Grandense do Livro anunciou na quinta-feira o nome de Tabajara Ruas como patrono da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, cuja realização ocorrerá entre 27 de outubro e 15 de novembro. Autor de 11 livros publicados no Brasil e traduzidos em 10 países, entre eles Netto perde a sua alma, e vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura, Ruas também é cineasta (). Justa e merecida homenagem! (Julio Carlos Blois Vaz)

Sustentabilidade

Na última sexta-feira, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul lançou seu Programa de Eficiência Energética com o objetivo de promover a sustentabilidade ambiental e reduzir custos. A visão de Sustentabilidade e o exemplo do setor público de que as coisas podem ser diferentes. (Leo Tatsch)

Jornal da Lei

No artigo "O que fazer em caso de 'buddy punching', o ponto amigo", publicado na edição de 18/07/2023 no caderno Jornal da Lei, a advogada Trabalhista Marjorie Ferri discorre sobre a fraude no registro do ponto nas empresas, quando um empregado registra a jornada no nome de outro funcionário. O assunto é mais do que relevante para as empresas. (Elvis Adriano Gassen)

Quadrilátero

O colunista do Jornal do Comércio Fernando Albrecht observou a demora nas obras do Quadrilátero Central de Porto Alegre, quando a promessa dos empreiteiros era de que só durariam 90 dias por rua. Porém, algumas só ficarão prontas no final de 2024 ( Coluna Começo de Conversa, JC, 1º/08/2023 ). Essa obra está matando o Centro à míngua. (Maria Cristina)

Transporte público

A pesquisa sobre mobilidade urbana promovida pela prefeitura de Porto Alegre será dividida em quatro etapas e deve durar até dezembro. As políticas atuais são feitas com base em pesquisa de 2003. Com os novos dados, o objetivo é atrair os porto-alegrenses para a utilização do transporte público (JC, 31/07/2023 ). Se a ideia é que o povo volte a usar ônibus velho, sujo e que nunca se sabe se vai passar no horário, melhor desistir. O transporte público faliu por sua própria culpa, tratando mal o usuário. Enquanto eram os ''donos'' do pedaço, deitaram e rolaram, mas isso agora mudou. (Lucas N. Cascalheira)

Brasil x Paraguai

No fim de julho, o presidente Lula se reuniu com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, para conversar sobre o futuro da Usina Hidrelétrica de Itaipu e os aspectos econômicos da usina binacional, que deve ser finalizada neste ano. O Brasil tem 186 milhões de casas populares para terminar e Lula está fazendo acordo com o Paraguai? (Rubem Santos)