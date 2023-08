Indústria química

GeraçãoE

O Libertário é o novo bar do bairro Bom Fim. A novidade é um braço do Libertino, restaurante italiano que opera no mesmo ponto. Mesmo que tenham raízes comuns, os espaços diferenciam-se, com cardápio, ambientes e clientes próprios (). É maravilhoso! Tanto a comida, como o lugar! Lindo, autêntico e tudo uma delícia. (Eduarda Onzi)

GeraçãoE II

A loja de roupas femininas Profana, em parceria com o @pelacidadebaixa, lançou uma coleção que homenageia o bairro mais boêmio de Porto Alegre. As peças são produzidas com fotos de pontos icônicos da região (). Bem legal. A Cidade Baixa tem uma cara e todo um 'que' interessantíssimo, único no Brasil. (João Maurício Hack Cardozo)

Plano Diretor

O "abandono do planejamento urbano e do sistema de gestão" é a principal preocupação do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RS) com a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, revelou em entrevista ao Jornal do Comércio Clarice Misoczky Oliveira, co-presidenta da seccional da entidade no Rio Grande do Sul (). Expor a informação, de modo claro e simples, remete ao entendimento deste tema complexo que trata da cidade de Porto Alegre. Temos a construção de um futuro, onde passado e presente precisam conversar entre si, do contrário, o tempo será perdido. Desejo que os atores envolvidos sejam autênticos em suas opiniões. (William Cunha Pupe)