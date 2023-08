Jornal do Comércio, 09/08/2023 Prefeitura de Porto Alegre espera contrapartidas para reparo de ciclovias. A Capital tem 77 km de infraestrutura cicloviária utilizada diariamente por centenas de ciclistas, seja para locomoção ou lazer. Entretanto, ao usar a vias para bicicletas, os usuários reclamam principalmente da falta de conexão entre os trechos, além de sinalização e iluminação precárias (). As ciclovias na Ipiranga foram mal projetadas e vão provocar o desmoronamento do talude. A água escorre da pista e infiltra logo depois, provocando o desmoronamento. Precisa haver uma calha após o asfalto da pista para evitar isso e direcionar a água direto para o arroio. (Caio De Santi)

Ciclovias II

Quem sabe cobrar um mini IPVA para bicicletas acima de R$ 900,00? Ou bicicletas de 2023 para frente? Não tem almoço free. A sociedade com maior poder aquisitivo pode contribuir! Quem não gostar não ande de bicicleta do ano! (Toninho Saraiva)

PEC dos Símbolos

A Assembleia Legislativa deve votar até o fim de agosto a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Símbolos, o polêmico projeto que inicialmente previa a imutabilidade dos símbolos oficiais do Rio Grande do Sul, mas que perdeu força após articulações entre os deputados estaduais. Que o lema da bandeira seja vivido no dia a dia: "Liberdade, Igualdade e Humanidade". (Rogério Lopes Corbacho)

Compras internacionais

Jornal do Comércio, 02/08/2023 A isenção federal para compras internacionais de até US$ 50 (cerca de R$ 240) realizadas pela internet entrou em vigor na terça-feira (1/8). Entidades varejistas do Rio Grande do Sul temem que a nova regra possa enfraquecer o comércio local (). Procede a preocupação dos varejistas. Ocorre que a diferença dos seus preços para produtos vendidos, por exemplo, pela Shopee, de até 400%, vai tirar seus clientes. (Nevile A. Przybylski)

