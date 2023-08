Produtores de chocolate artesanal de Gramado sofrem com tributações estaduais. O fim da denominada substituição tributária faz com que as empresas tenham que pagar os impostos no final da cadeia produtiva, durante a comercialização, o que, segundo a Associação da Indústria e Comércio de Chocolates de Gramado (Achoco), prejudica intensamente a produção do doce no Estado (Jornal do Comércio, 04/08/2023). As incoerências: falam que são pequenas empresas (mas que os donos são grandes corporações), falam em baixa venda (mas tem uma reportagem falando em recorde de venda da Lugano), falam em sair do Estado (mas ai não é mais chocolate de Gramado). (Romulo Tevah)