Jornal do Comércio, 07/08/2023 As obras no Parque da Harmonia poderão ser retomadas, foi o que decidiu no fim da tarde desta sexta-feira (4) o desembargador Marcelo Bandeira Pereira, do Tribunal de Justiça. As obras ficaram paradas por cinco dias, sob força da liminar concedida em resposta a uma ação civil pública que questiona o consórcio GAM3 Parks e a prefeitura pelos danos ambientais na área em consequência das obras (). Que vergonhosa e lamentável decisão. A Justiça conivente com a devastação. Tristes tempos. (Felisberto Seabra Luisi)

Obras no Parque da Harmonia II

O projeto foi aprovado, nada foi no escuro. Por que não botaram a boca no mundo antes de tirar as árvores e quando o projeto foi apresentado? É sempre assim, alguns só querem reclamar, destilando suas frustrações. Lamentável. (Nell Morato)

Obras no Parque da Harmonia III

Questão de bom senso. Correta a decisão. Já houve a derrubada das árvores. O terreno iria virar um lote abandonado, futuro lixão a céu aberto. A ação seria plausível antes da retirada da vegetação. (Carmen Vijande de Valladares)

Capão da Canoa

Jornal do Comércio, 07/08/2023 Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, poderá voltar a construir. A suspensão de novas obras verticais e horizontais, ocorrida em 2018, estava relacionada às adequações necessárias ao sistema de esgoto cloacal da cidade. A Justiça Federal do Estado confirmou a liberação (). Importante polo de desenvolvimento. Esperamos que sejam feitas edificações que tragam elementos de sustentabilidade e com desenho arquitetônico aprimorado. (João Maurício Hack Cardozo)

Maria Bethânia

Jornal do Comércio, 07/08/2023 Maria Bethânia interpreta repertório amplo e consagrado em espetáculo em espetáculo que encerrou a sua passagem por Porto Alegre na última sexta-feira, em uma apresentação no Auditório Araújo Vianna (). Perfeita a crítica a comportamentos indesejáveis e principalmente a forma de descrever a aura do espetáculo! (Margaret Muller)

