Caderno Viver, 04/08/2023 Consagrado nacionalmente, ator Werner Schünemann estreia primeiro monólogo da carreira. O Espantalho marca esse ineditismo na carreira de Werner, que já atuou e/ou dirigiu dezenas de peças, novelas, filmes, séries, minisséries e documentários (). Nosso querido ator gaúcho, do Sul para o mundo! (Denise Vargas Do Nascimento)

Boate Anos Dourados

Série Porto Noite Alegre, caderno Viver, JC, 28/07/2023 Instalada na rua José do Patrocínio em trecho de intensa boemia entre 1988 e 1994, a boate Anos Dourados foi uma das prediletas da classe média porto-alegrense de 25 a 40 anos (). História linda, muito bem escrita. Memórias vivas. (Gustavo De Castro Paes)

Terminal Parobé

O JC trouxe a notícia do término do trabalho de revitalização do Terminal Parobé, no Centro Histórico de Porto Alegre. O ponto de embarque e desembarque de passageiros recebe cerca de 64 mil pessoas por dia e atende aos usuários do transporte com 38 linhas que levam à Zona Norte. Para continuar assim limpo e claro é necessária segurança da Brigada Militar por 24 horas. (Juacema Siqueira)

Taxa Selic

Me desculpe, mas o 'cede' que apareceu na manchete (capa impressa do Jornal do Comércio, edição de 03/08/2023), a meu ver, tem um viés político e equivocado. De fato, o BC não transferiu, não abriu mão de nada, inclusive, de suas convicções. (Antonio A. d´Avila)

STF

O ministro Alexandre de Moraes votou a favor da descriminalização da maconha para uso pessoal, formando um placar de 4 a 0 no STF (Supremo Tribunal Federal), conforme publicação no site do JC. Matéria que deveria ser decidida pelo Congresso Nacional, por deputados e senadores eleitos pelo povo. STF deveria zelar pelo cumprimento da Constituição. (André Pereira)