GeraçãoE, JC, 03/08/2023 Craque do Inter e da seleção brasileira, Duda Luizelli celebra os avanços da modalidade. A empreendedora já serviu de base para mais de 22 mil atletas. Hoje, são mais de 500 alunos e alunas em suas duas escolas (). Adorei o caderno! A Guta do Inter! Adorei as reportagens. Parabéns equipe @jcgeracaoe. (Fernanda Costa)

Minuto Varejo

Jornal do Comércio, 02/08/2023 A Comercial Zaffari, com sede em Passo Fundo e líder em atacarejos no Rio Grande do Sul somando 25 lojas, terá uma segunda loja da bandeira Stok Center na fronteira. A primeira filial abriu em junho em Uruguaiana, no front argentino. Agora é a vez de instalar um atacarejo na face vizinha, voltada ao Uruguai. A futura unidade ficará em Santana do Livramento (). Para mim é o melhor lugar para fazer compras atualmente. (Diego Gabriel)

Feminicídios

editorial do JC de 03/08/2023 Os feminicídios, atos de barbárie sem dúvida, tem enorme divulgação pela imprensa e preocupação do STF, tema do. Não vejo a mesma preocupação da imprensa e muito menos do STF com relação ao número maior de mulheres que morrem por falta de pré-natal, que é obrigação do Estado. (Carlos Eduardo Medeiros)

Copa do Mundo

Jornal do Comércio, 03/08/2023 O empate em 0 a 0 do Brasil contra a Jamaica em jogo decisivo pela Copa do Mundo de futebol feminino deixou a seleção brasileira fora da competição. A partida era decisiva para as brasileiras, que já haviam perdido para a França no sábado. Desde 1995, a Seleção não era eliminada ainda na fase de grupos da competição (). Jamaica chegou humilde e sem lacração nas entrevistas e deu no que deu. (Cesar Souza Gonçalves)

Parque da Harmonia

O corte de árvores no Parque da Harmonia mobilizou diversos setores da sociedade e levou a Justiça a interromper as obras de revitalização da área. Com 65 hectares, o parque é local tradicional de lazer para os moradores de Porto Alegre e conhecido por sediar diversos eventos. A prefeitura de Porto Alegre já ingressou com recurso. Os mesmos que estão criticando a obra serão os mesmos que vão usufruir dos espaços e fazendo palanque político assim que ficar pronto, vide orla! (Leonardo Neves)

Parque da Harmonia II

Os caranguejos da vanguarda do atraso atacam outra vez. Repetem a mesma ladainha da revitalização da orla e do Shopping Pontal! Eles não aprendem! (Henrique Goldani)