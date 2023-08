A isenção federal para compras internacionais de até US$ 50 (cerca de R$ 240) realizadas pela internet entrou em vigor na terça-feira (1/8). Entidades varejistas do Rio Grande do Sul temem que a nova regra possa enfraquecer o comércio local (Jornal do Comércio, 02/08/2023). Já adianto: as novas regras fazem o contrário. Piorou para quem compra online. Quem pode, compra local. Quem não pode, não compra mais. (Luiz Adolphs)