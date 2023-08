O jornalista Fernando Albrecht, titular da coluna Começo de Conversa no Jornal do Comércio, observou que parte da população voltou a considerar o táxi como opção de transporte, especialmente em pontos como o aeroporto Salgado Filho. O principal motivo da migração para os aplicativos de transporte individual foi o preço, geralmente mais em conta. Os táxis operam com duas tarifas, a bandeira um, que funciona das 8h às 20h, e a bandeira dois, um pouco mais elevada, durante à noite e madrugada (Jornal do Comércio, 01/08/2023). É impressionante como muitos se submetem a andar em aplicativos que não oferecem nenhuma segurança, carros mal cuidados, motoristas despreparados e muitos com carteira provisória, sem nenhuma exigência de bons antecedentes, e pagando quase o mesmo preço ou mais que o táxi, que é fiscalizado, e com motoristas cadastrados na EPTC. (Paulo Consul)