Colorados na Argentina

Jornal do Comércio, 31/07/2023 O Inter enfrenta o River Plate, às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. E para prestigiar o Colorado estarão no estádio pelo menos 2 mil torcedores, que, em menos de duas horas, esgotaram todos os 1.700 ingressos disponíveis no site do clube. Mais 300 entradas foram disponibilizadas através das agências de viagem. Além da empolgação dos torcedores, outro fator impulsionador para a ida em massa de torcedores do Inter é o câmbio favorável para o turista em Buenos Aires (). Respeito muito cada um desses torcedores que irão até a Argentina apoiar o Inter, independentemente do que possa acontecer! Que o Inter saiba valorizar esse esforço que cada um está fazendo. (Luiz Antonio Maldonado)

Aneel x RS

O que está por trás de todas as recusas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de aprovar a instalação da Termelétrica a gás em Rio Grande? Será que está sendo pressionada pelas distribuidoras de energia, por federações de indústrias do centro do País? É preciso uma transparência em suas posições. São quase uma década de discussões e o único que perde é o Estado, quase sempre rejeitado em decisões federais. Hoje já poderia estar operando com grandes projetos ao seu redor. Todas as licenças de instalação estão aprovadas ou em ritmo de serem. (Eduardo Holztrattner)

IBGE

Indicado para a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Márcio Pochmann - gaúcho de Venâncio Aires - é o homem certo no lugar certo. Diferenciado desde os tempos da Faculdade de Ciências Econômicas-Ufrgs, nos idos de 1980, é um dos maiores estudiosos da sociedade brasileira nas últimas quatro décadas. Traduzindo para os empreendedores ávidos por mercados consumidores: conhece tudo sobre o Brasil, sua ocupação geográfica e os brasileiros, onde estão as carências e as oportunidades. Estudem, percebam e as aproveitem. As revelações do censo demográfico passarão a fazer sentido. (Luiz Carlos Bicca Marques)

Turismo em Viamão

Sobre o turismo em Viamão, é importante lembrar a Festa do Peixe no Balneário Itapuã, onde já participei por três vezesl, comendo peixe assado e tomando vinho. Vale a pena! (Olemar Teixeira)

Arena do Grêmio

Não é de hoje que percebemos a desorganização dos jogos na Arena do Grêmio, principalmente nos horários de abertura dos estacionamentos internos, nos horários de picos, como no jogo contra o Flamengo, no dia 26 de julho, os portões foram abertos às 18h30min, afetando todo o trânsito e prejudicando a todos que vêm do Interior, por que todo entorno do estádio é proibido estacionar. E a saída e outro caos. Não tem como dar certo. (Marcelino Pogozelski)