Dois anos do Minuto Varejo

A coluna Minuto Varejo, que todas as segundas-feiras na edição impressa do Jornal do Comércio traz as últimas tendências do varejo, entrevistas e curiosidades, está comemorando dois anos. Um dos espaços mais lidos e prestigiados do JC, assinado pela jornalista Patrícia Comunello, vai ter sua frequência ampliada. A coluna ganhará espaço também nas edições de quinta-feira, com muito mais novidades (Jornal do Comércio, edição de 27/07/2023). Parabéns por estes dois anos do Minuto do Varejo. O segmento só ganhou com este espaço, porque, com as pautas trabalhadas, tem potencializado a relevância dos empreendedores e de seus negócios. Todos somos muito gratos ao atento olhar de repórter e à coluna. (Irio Piva, presidente CDL Porto Alegre)