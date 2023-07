Jornal do Comércio, 26/07/2023 A prefeitura de Porto Alegre lançou edital de desestatização da Companhia Carris Porto-Alegrense. A concorrência pública, de âmbito internacional, prevê oferta de valor mínimo de R$ 109 milhões e incluirá a venda de ações e bens, como ônibus e terrenos. A concessão será por 20 anos, permitindo a operação de 20 linhas da Carris, que representam 22% do sistema de transporte coletivo da Capital (). Aleluia! Povo tem memória curta mesmo. Durante a pandemia a prefeitura teve o maior gasto com folha de pagamento porque muitos dos concursados da Carris ficaram em casa e a prefeitura precisou contratar motorista das empresas privadas. Quando que este povo vai entender que privatização de serviços assim é extremamente necessária? Sério… se não fosse a Carris ser pública, há muitos anos teríamos metrô em Porto Alegre. (Denise Pazetto)

Carris II

Quem sabe, administra. Incompetentes, vendem. Quem tem coragem, enfrenta. Covardes fogem. Democratas defendem o interesse público, liberais entregam o que podem para especuladores faturarem. As simple as that. (Francisco Marshall)

Entrevista especial

Jornal do Comércio, 24/07/2023 Na entrevista especial desta semana da Editoria de Política, a presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Fernanda Estivallet Ritter, falou sobre as ações previstas para o próximo Fórum da Liberdade. A empresária também avalia o cenário econômico e político no Brasil e no Rio Grande do Sul, e defendeu o Estado mínimo (). Defender Estado mínimo para o povo é fácil, quero ver abrirem mão de isenção fiscal e pagarem em dia obrigações tributárias. (Rô Machado)

Plano Diretor

coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, 25/07/2023 As regras para construir em Porto Alegre serão separadas do Plano Diretor - é o que indica a consultoria Ernst & Young, que atende a prefeitura de Porto Alegre na revisão da lei. A proposta, apresentada durante o seminário realizado no sábado, quer garantir maior flexibilidade construtiva na Capital (). Mudanças grandes para toda cidade, sem alarde, ainda sem transparência. (Mario Inacio Frank)

Saneamento

Jornal do Comércio, 26/07/2023 Nova controlada da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), a Aegea informou, por meio de nota de sua assessoria de imprensa no último dia 25, que fará investimentos de R$ 222 milhões nos próximos 10 anos nos municípios de Butiá, Charqueadas e General Câmara (). A experiência desastrosa com a privatização da CEEE não impediu de privatizarem a água. (Juracema Vargas)