Jornal do Comércio, 11/07/2023 A Costa Doce do Rio Grande do Sul ainda é pouco explorada em relação ao seu potencial hidroviário. Visando mudar essa realidade, a prefeitura de Barra do Ribeiro inaugurou no dia 9 de julho os molhes e o farol da Barra, permitindo que a região tenha mais uma rota hidroviária. Inicialmente, o trajeto será explorado como destino turístico pela embarcação Viva Guaíba, do grupo CatSul, que deve ter operações saindo do Pier do Pontal, em Porto Alegre, todos os finais de semana a partir de setembro (). Agora, só falta Barra do Ribeiro ter uma infraestrutura para receber visitantes e turistas! (Izabel Vital de Souza)

Brigada Militar

Desde junho, a Brigada Militar está com um novo fardamento. A tecnologia empregada no modelo possibilita maior ergonomia e conforto térmico para execução dos movimentos. Uniforme tem que ser funcional e, se conseguir unir com beleza, fica perfeito. Mas tem que ter funcionalidade em primeiro lugar, se não compromete a segurança. (André Augusto Jachimovski)

Brigada Militar II

Bacana, parece mais confortável e menos quente, os caras merecem o melhor. (Alex Borges)

Cinema

O Cine Vitória, na Borges de Medeiros, finalmente irá reabrir depois de muito tempo. O problema é o fato de os novos donos saberem como manter um público fiel. Talvez eles precisem obter umas dicas com os responsáveis pela programação da Cinemateca Capitólio, pois lá as sessões lotam mesmo quando um filme já se encontra em outras mídias. Não será somente com cinema blockbuster que os responsáveis irão obter as nossas almas. (Marcelo Castro Moraes)

Saúde mental

O viaduto Otávio Rocha, na avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico, um dos cartões postais mais conhecidos de Porto Alegre, está recebendo o projeto Help, em parceria com a Força Jovem Universal, de prevenção ao suicídio. Todos os mesmos, são colocadas no local "cartas de ajuda". Com a loucura que está o mundo hoje, essa é a verdadeira epidemia. (Luiz Antônio Adolphs Junior)

Saúde mental II

Excelente trabalho! Necessário dar todo o apoio para projetos sociais como esses. (Claudio Vinicius Silva Farias)

Saúde mental III

Que ação linda. Que se multiplique para outras cidades. (Bruno Figueredo)