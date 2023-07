Transporte

Com a autorização para a linha do T2A operar em Porto Alegre sem cobrador em dias úteis, o número de rotas de ônibus sem a presença dos profissionais chegou a 197. A retirada já atinge 45,77% do total, com a previsão de chegar a 50% em dezembro e 100% até 2025 (Jornal do Comércio, 06/07/2023). Acho isso um absurdo. Em meio a tantos casos de assalto, o cobrador é peça fundamental para que tenhamos uma sensação de segurança, bem como para que cadeirantes embarquem ou desçam com maior segurança. (Maria Helena Farias)