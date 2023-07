Duplicação da ERS-734

A paralisação da duplicação de 6,5 quilômetros da ERS-734, entre a entrada da cidade de Rio Grande e o trevo de acesso à BR-116, frustrou as expectativas de muitos moradores quanto à melhoria viária de um dos trechos com maiores problemas de deslocamento na cidade (Jornal do Comércio, edição de 11/07/2023). Após tanto tempo de descaso dos governantes com a via, é um absurdo que, depois da empreitada já iniciada, o canteiro de obras da duplicação da principal entrada da cidade de Rio Grande esteja abandonado. Espero que a nova empresa seja definida o quanto antes e a população pare de sofrer com os congestionamentos diários no trecho ainda não duplicado. (Adão Pereira de Ávila)

Brigada Militar

A Brigada Militar (BM) está usando, desde junho, um novo fardamento. A tecnologia empregada no novo modelo possibilita maior ergonomia e conforto térmico para execução dos movimentos exigidos. Operacional, confortável e bonito. Parabéns aos envolvidos! (Alberto Wetzel)

Brigada Militar II

Que bom! Só ser mais leve já faz toda a diferença! Parabéns a todos os envolvidos! (Zulmira M. Jorge)

Reforma tributária

A aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, no dia 7 de julho, foi saudada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) em um post no Twitter, que disse que a aprovação é o primeiro passo em direção à simplificação do sistema tributário. É incrível a capacidade de posicionamento do governador, sempre em cima do muro. É o famoso tá ruim, mas tá bom. (Adriano Garcia)

PEC dos Símbolos

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Símbolos. O projeto dificulta alterações no hino, bandeira e brasão de armas do Estado (JC, 12/07/2023). Seria lindo ver a Assembleia trabalhando assim para proteger o patrimônio público. Enquanto debatem a proteção ao hino, com referendos e tudo mais, vendem a Corsan à iniciativa privada a preço de banana, sem um debate público. (Rogério Lopes Corbacho)

PEC dos Símbolos II

Tanta coisa importante para discutir e pensar para o Estado, perdendo tempo com isso. Os símbolos e hinos já estão arraigados em nossa cultura. (Eliseu Ely)