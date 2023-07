Porto de Arroio do Sal

O projeto de implantação do terminal marítimo em Arroio do Sal está na etapa final da análise técnica para abertura de Anúncio Público (uma espécie de apresentação ao mercado) por parte da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Jornal do Comércio, edição de 11/07/2023). Apoio a ideia do porto, mas a viabilidade do escoamento via Rota do Sol vai ser um desastre se também não estiverem incluídas melhorias no projeto. (Teiga Júnior)