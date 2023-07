20 anos de colunismo

Há 20 anos, o jornalista Ivan Mattos começou sua trajetória no Jornal do Comércio. A ideia era cobrir os acontecimentos dos clubes de Porto Alegre. Por 15 anos, a coluna permaneceu informando e registrando a vida social, esportiva e cultural deste segmento. Em 2019, nasceu uma nova coluna, mais abrangente, debruçada sobre os acontecimentos sociais, culturais e empresariais da Capital, surgindo o Olha Só (Coluna Olha Só, Jornal do Comércio, 14/07/2023). Datas como essa são marcas indeléveis da atividade de cada um. Esses já longos anos da tua eficiência como jornalista múltiplo, engrandecem os sentimentos que os teus amigos têm por ti. Nestes amigos, me incluo com orgulho. Parabéns pelo atual e vibrante Olha Só. (Newton Kalil)