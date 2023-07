Jornal do Comércio, edição de 10/07/2023 A venda da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) ao grupo Aegea foi oficializada em 7 de julho. A privatização foi efetivada com o ato de assinatura do contrato entre governo, companhia e Aegea, após um dia marcado por batalhas de liminares no âmbito do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O Rio Grande do Sul irá receber R$ 4,1 bilhões pela venda da (). Parabéns ao governo! As forças do atraso tentaram contra o progresso do nosso Estado, mas não conseguiram. São necessários R$ 13 bilhões para levar o saneamento básico a um patamar razoável e tratamentos de água a quem mais precisa. (José Braga)

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul recebeu, oficialmente, no dia 6 de julho, o primeiro helicóptero da corporação. Com um investimento de R$ 21,7 milhões, a chegada da aeronave marca um momento histórico para a instituição, que passa a contar com um equipamento próprio para operações aéreas de busca e salvamento, combate a incêndio e voos noturnos. Muito merecido. O trabalho dos bombeiros é maravilhoso. (Sylvia Mignot)

Bombeiros II

Parabéns pela conquista! Mas estou abismado em saber que esse é somente o primeiro helicóptero dos Bombeiros. (Marcus Vinícius Rodrigues)

Moradia

No dia 7 de julho entraram em vigor as novas regras que aumentam o subsídio para aquisição de imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e que reduzem a taxa de juros para famílias de baixa renda, nas faixas 1 e 2 do programa federal. ''Minha casa, minha dívida'' seria mais adequada. Muitos prédios com vários problemas estruturais, materiais de qualidade duvidosa e feitos às pressas, apresentando problemas e custos aos moradores nos primeiros anos de uso. Os moradores, ainda, além de arcar com a prestação pelo resto da vida, ainda têm que pagar condomínio, muitas vezes elevado por que tem os que não pagam a taxa. E quem paga em dia arca por quem não paga! Pior experiência que já presenciei! (Lucas N. Cascalheira)

