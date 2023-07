A nova diretoria da Biblioteca Pública do Estado, no Centro Histórico de Porto Alegre, busca a inovação. Em junho, foi publicada a Política de Desenvolvimento de Coleções, que promove transparência nas aquisições da biblioteca. Uma das ambições da diretora é conseguir mapear os usuários do local. A criação da Gibiteca, uma área apenas com histórias em quadrinhos, também ajudou a ampliar o público jovem do local (Jornal do Comércio, 06/07/2023). A matéria fez acender novamente em mim uma chama que eu tive até os meus 14 anos de idade. Eu era um leitor nato de histórias em quadrinhos de variados assuntos. Hoje, com meus 22, li sobre a Biblioteca Pública do Estado e essa informação sobre a Gibiteca me animou bastante. Com certeza, darei uma passadinha lá para conhecer o espaço e ler os quadrinhos. (Eduardo Lumertz, estudante de Publicidade e Propaganda)