Repotagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 23/06/2023 Apesar dos sujeitos negros terem participado ativamente da formação do Estado, a sua cultura e a sua história foram por décadas negligenciadas em museus. O Museu Júlio de Castilhos, o mais antigo do Rio Grande do Sul, fundado em 1903, e localizado em Porto Alegre, quer justamente rever esta postura. A instituição está empenhada na Campanha Acervo Afro-gaúcho, por meio da qual pretende formar um acervo que testemunhe a participação dos povos negros na história do Estado (). A história dos negros no Rio Grande do Sul se cruza em vários momentos com a história gaúcha. É uma lástima que somente agora, em 2023, estejamos pensando nisso. (Andrea Souza)

Acervo afro-gaúcho II

Antes tarde do que nunca. (Hélio Casarotto)

Operação Inverno

A Operação Inverno da prefeitura de Porto Alegre teve início no dia 1º de julho. O objetivo é aumentar vagas em abrigos, albergues e pousadas e oferecer agasalhos e alimentação. Importante auxílio aos necessitados nesse período de inverno tão rigoroso. Parabéns pela excelente matéria. (Alexandre Vieira)

Justiça

Ninguém merece um Judiciário e Ministério Público que endossam um Tribunal do Júri como o que absolveu os quatro réus no caso sobre a encomenda e execução, em 2008, do médico Marco Antônio Becker, então vice-presidente do Cremers. (Newton B. Santos, professor)

Hino gaúcho

Jornal do Comércio, edição 05/07/2023 A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Símbolos, que visa dificultar possíveis alterações nos símbolos oficiais do Rio Grande do Sul - o hino, a bandeira e o brasão de armas - não foi apreciada no dia 4 de julho (). Onde tem racismo no hino? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo? Onde isso se configura racismo? Estamos falando de uma guerra e a luta pela liberdade do Rio Grande do Sul. Só os deputados que não fazem nenhum projeto para o povo e querem achar assunto para "mostrar trabalho". (Guilherme Correia)

Azeite