O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria contra a tese de "legítima defesa da honra" (Jornal do Comércio, 04/07/2023). Em pleno século XXI, é inacreditável que seja necessário que o STF precise proibir o uso da legítima defesa da honra como tese de defesa em casos de feminicídio, para que somente assim, o argumento pare de ser aceito pelos tribunais. No entanto, a realidade de nossos tribunais nos confirma diariamente como é difícil ser mulher e que tal proibição de fato é necessária. Nossa sociedade é machista, nossos tribunais são machistas, como também, os próprios advogados. E, muitas vezes, advogadas. Não poucas as vezes escutamos ser levantadas questões como a vida pregressa das vítimas para justificar casos de agressão sexual ou, então, que "atualmente vivemos uma fase favorável às mulheres" somente porque a palavra da vítima é levada a sério. Nunca é favorável ser mulher em nossa sociedade. Isto nos mostra que é preciso dizer o óbvio para talvez mudar um pouco a mentalidade machista do nosso judiciário. (Rafaela de Otero, advogada)