Jornal do Comércio, 05/07/2023 Um espaço que prometia aproximar os gaúchos da orla do Guaíba na região onde funcionava o antigo Estaleiro Só, o Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre, surpreendeu os motoristas pela proibição de circulação de carros na área. No primeiro fim de semana de julho, havia barreiras e uma placa no acesso à Alameda do Parque com os seguintes dizeres: "Acesso Exclusivo Hotel" (). Só os inocentes não imaginavam que ocorreriam tais acintes. (Vagner Debom Eifler)

Pontal II

Acho ótimo que seja somente para pedestres. Fica mais tranquilo caminhar por ali com crianças. O lugar ficou lindo e acessível a todos os públicos. (Thais Pereira)

Pontal III

É área privada, fazer o quê? (Leandro Lima)

RSC-287

A concessionária responsável pela RSC-287, principal rodovia da região Central do Rio Grande do Sul, está investindo mais de R$ 2 milhões na instalação de usinas fotovoltaicas nas cinco praças de pedágio (Taquari, Venâncio Aires, Candelária, Paraíso do Sul e Santa Maria). Com a medida, serão gerados mais de 690 mil kwh/ano de energia. Deviam investir em consertos de buracos e ondulações. É para isso que pagamos quatro pedágios entre Tabaí e Santa Maria. (Lucas N. Cascalheira)

RSC-287 II

A pista está cheia de buracos. A qualidade do asfalto é zero. (Claudemar Junges)

Hino gaúcho

JC, 28/06/2023 A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 295/2023, que propunha tornar imutáveis os símbolos oficiais do Rio Grande do Sul - o hino, a bandeira e o brasão de armas -, dominou os debates na Assembleia Legislativa gaúcha nas últimas semanas (). "Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo." O que tem de racismo nessa frase? Nada, absolutamente nada. Não sejamos analfabetos funcionais, o "povo" somos todos nós, pretos, brancos, amarelos, pardos etc… e sem virtude, vira fantoche, manipulado, escravizado pelo sistema. (Nelson Guilherme Matter)

Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência temporária do Mercosul. Na ocasião, avaliou que o mundo se encontra cada vez mais complexo e desafiador e que nenhum país resolverá seus problemas sozinho (JC, 05/07/2023). A verdade é que a Argentina é um dos nossos maiores consumidores de produtos manufaturados. (Duarte Geraldo)