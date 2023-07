coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, 15/06/2023 Tramita desde maio no Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria o Sistema Único de Mobilidade. A PEC nº 25/2023 acrescenta novo capítulo à Constituição Federal de 1988, a fim de oferecer diretrizes sobre o direito social ao transporte. Caso avance, instituirá uma contribuição pelo uso do sistema viário, sendo, aos municípios, paga por proprietários de veículos automotores, e à União, por empregadores (). Chamar imposto de "contribuição" é uma das piores falácias do Brasil! (Paulo Henrique Toniolo Tavares)

Cooperativas

Muito lamentável que sistemas de algumas cooperativas no Rio Grande do Sul tenham gerado pedidos de falência ou dívidas bilionárias impagáveis. Como se explica que Languiru e Piá, marcas antigas, que até recentemente tinham suas diretorias aparecendo na mídia para festejarem crescimentos e novos projetos, agora apresentam dívidas monstruosas; impactando e levando seus associados perplexos a perguntarem como conseguiram falir "minas de ouro" que são os negócios da agropecuária, agroindústrias da carne e do leite. (Ramiro Nunes de Almeida Filho)

Mapa Econômico do RS

O Jornal do Comércio lançou no mês de junho o projeto do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, com conteúdos que irão traçar uma radiografia dos segmentos produtivos gaúchos e ouvir pessoas e instituições que fazem o desenvolvimento das regiões. O primeiro evento ocorreu em Pelotas, no dia 23 de junho, e o caderno será publicado no dia 10 de julho. Parabéns pela iniciativa! (Marcos Daniel Schmidt de Aguiar)

Dólar por ouro

Não são apenas os cinco países do Brics que desejam adotar outra moeda, que não o dólar, em suas transações comerciais. Há uma crise de confiança em relação ao dólar como moeda mundial de trocas. Sete estados norte-americanos já estão acumulando ouro como lastro em seu tesouro. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão a caminho de adotar moeda também lastreada em ouro. A colossal dívida dos Estados Unidos deixa os mercados mundiais de cabelos em pé. O dístico "In God we trust" do dólar, está sendo trocado por "In Gold we trust". (Paulo Arisi, jornalista)

Inter

O Inter desperdiçou uma chance preciosa de somar uma nova vitória contra o Cruzeiro. Em jogo pelo Campeonato Brasileiro, no dia 1º de julho, empatou sem gols no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, mesmo tendo um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo. O Cruzeiro deixou de faturar no mínimo quatro gols no primeiro tempo… moeu. No segundo tempo, o Inter dominou com um a mais em campo. (Edson Rodrigues)