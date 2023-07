Solidariedade

caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, edição de 03/07/2023 O grupo Amigos Anjos foi criado em 2005 motivado por uma matéria em um telejornal que mostrava a Ilha dos Marinheiros de Porto Alegre em um dia muito frio. Hoje são várias as ações sociais realizadas ao longo do ano, entre elas, a distribuição quinzenal de marmitas no Viaduto da Conceição, em Porto Alegre, para pessoas em vulnerabilidade social (). Ótima matéria sobre o grupo Amigos Anjos! Todos com o único propósito de ajudar ao próximo. Sou um dos voluntários cozinheiro e tem sido ótimo colaborar no preparo de uma comida saborosa. (Gerson Nagel)

Salário dos vereadores

Jornal do Comércio, 07/06/2023 A Câmara de Porto Alegre reajustou o salário dos vereadores em 4,18%. A resolução foi publicada pela Mesa Diretora no início de junho, por meio de uma edição extra no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), indicando o pagamento retroativo do mês de maio (). E os aposentados, quanto será que terão de aumento? (Roque Zechin)

Meio ambiente

Neste momento, em que o mundo questiona a situação ambiental, assim como a sobrevivência do planeta, nossos governantes deveriam se preocupar com a questão, com toda a responsabilidade, mas não é o que vemos, pelo menos em nível local. Deveríamos ter um programa de governo, específico e técnico para esta área. Se observarmos, vamos ver as deficiências nas atitudes de conservação e manutenção da nossa cobertura florestal, tratamento, podas, substituição de árvores, cura biológica. Alguém já profetizou que, quando o homem destruir todas as espécies, ele próprio morrerá! A despeito de tudo que se sabe sobre a saúde do planeta, a humanidade já está sofrendo com as epidemias advindas da degradação ambiental, mas parece que muitos não querem aceitar e, certamente, a conta vai chegar. Devemos reinventar nosso ecossistema para sobreviver às atrocidades que estamos enfrentando. (Marcelino Pogozelski, diretor da UGT-RS)

Looking Glass

Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, 30/06/2023 Bem na divisa dos bairros Menino Deus e Praia de Belas, a boate Looking Glass abriu "oficialmente" a onda da disco music no roteiro noturno de Porto Alegre (). Que matéria incrível! Confesso que chorei de emoção relembrando essa época e os momentos maravilhosos na Looking Glass, onde íamos numa turma grande e nos divertíamos muito. Inesquecível. Saudades! (Magda Garcia)

Looking Glass II

Era maravilhoso, fantástico, bons tempos. Nossa turma ia a pé para casa e não tinha perigo. (Leandro Carvalho)